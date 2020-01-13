Банк ДОМ.РФ предоставил кредит девелоперу "Брусника" на строительство жилья на Урале

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставил кредит девелоперской компании "Брусника" на сумму 1,6 млрд рублей для строительства жилого района "Южные кварталы" в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ и компания "Брусника" подписали договор проектного финансирования строительства жилого района в Екатеринбурге. Застройщику открыта кредитная линия на сумму 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом предусмотрено строительство жилого дома из шести секций на 380 квартир общей площадью 26,2 тыс. кв. м. Застройщик планирует комплексное развитие территории, создание общественных пространств и коммерческих объектов. Строительство началось в сентябре 2019 года, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. "Мы уверены, что поддержка со стороны уполномоченного банка позволит своевременно реализовать проект, обеспечив простоту и надежность покупки для граждан", - приводятся в сообщении слова вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

Девелоперская компания "Брусника" основана в 2004 году и занимает 29-е место в России по объемам строительства. Компания специализируется на строительстве жилья в крупных городах Урала, Сибири, Московском регионе. По данным Единого реестра застройщиков, общий объем текущего строительства, по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 537,7 тыс. кв. м. Весной 2019 года сообщалось, что "Брусника" первой из российских девелоперов получила проектное финансирование с использованием счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.