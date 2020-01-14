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Достроить первые 38 домов ЖСК "Остров" в Приморье планируется к середине года

Для их достройки требуется около 5-6 млн рублей
Владивосток Сергей Бобылев/ТАСС
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Владивосток
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "Остров" во Владивостоке планируется достраивать поэтапно, строительство первых 38 коттеджей может завершиться в первом-втором квартале 2020 года, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, слова которого приводит во вторник пресс-служба правительства региона.

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ЖСК "Остров" появился 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. Строительство жилья все еще не завершено, договор о строительстве с компанией "Аркада" разорван по инициативе дольщиков из-за нарушения сроков и качества строительства. В сентябре генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник заявил, что на завершение строительства ЖСК "Остров" направят 1,6 млрд рублей. Работы планировалось завершить в 2019 году.

"По словам главы региона, с момента последней встречи с инициативной группой кооператива 30 декабря 2019 года уже идет работа с проектно-сметной документацией, проведена предварительная оценка состояния объектов с выездом на место. Это позволило наметить первоначальные действия по возобновлению строительства, разбив процесс на несколько этапов. Так, определены 38 коттеджей с высокой степенью готовности (до 95%), для достройки которых требуется 5-6 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Правительство региона готово направить необходимые средства на завершение этих работ. После этого в 2020 году возобновится строительство еще 49 отдельных коттеджей и восьми домов на несколько квартир, для этого нужно более 500 млн рублей. Правительство Приморья намерено обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить эти средства. Полностью достроить поселок планируется в 2021-2022 году.

В кооператив "Остров" вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей, общее число пайщиков "Острова" - 378 человек. Кооперативу выделили 400,5 тыс. кв. м земли из федеральной собственности. Строительство жилья началось в 2016 году, с февраля 2019 года достройку домов контролирует ДОМ.РФ. Дольщики неоднократно проводили пикеты и обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему со строительством их жилья.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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