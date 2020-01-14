В Забайкалье завершили переселение людей из домов, признанных аварийными до 2012 года

ЧИТА, 14 января. /ТАСС/. Власти Забайкальского края завершили региональную программу переселения людей из домов, признанных аварийными до 2012 года. По ней расселению подлежали 83 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, сообщила во вторник пресс-служба краевого Минстроя.

"Мы закрыли старую программу по переселению (аварийного жилья, признанного таким до 2012 года). Об этом доложили в федеральный Минстрой, получена соответствующая оценка с их стороны, что мы свои обещания выполняем", - приводит пресс-служба слова главы министерства Алексея Гончарова.

В Забайкальском крае расселением аварийного жилья занимались по двум программам. Первая включала дома, признанные аварийными до 2012 года, вторая - те, которые вошли в подобный список до 2017 года. В первую программу было включено 83 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, и в 2019 году власти расселили по ней последние 5 тыс. кв. м, новое жилье получили 93 семьи. Вторая программа должна завершиться в 2025 году.

"По двум региональным программам в 2019 году 370 жителей Забайкальского края получили новое жилье. В этом году планируется расселить 6 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, 330 человек смогут переехать в новое благоустроенное жилье", - отметили в пресс-службе Минстроя.

В феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Забайкалья Константина Ильковского по его просьбе. Позднее стало известно, что одной из причин отставки стал срыв в регионе программы расселения аварийного жилья.