ДОМ.РФ займется благоустройством пострадавшего от паводков Тулуна

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госкомпания ДОМ.РФ поможет благоустроить микрорайоны "Березовая Роща" и "Угольщики" в городе Тулун Иркутской области, который пострадал летом 2019 года от паводков. Об этом говорится в сообщении института развития.

"ДОМ.РФ займется улучшением качества среды в микрорайонах "Березовая Роща" и "Угольщики" в городе Тулуне, Иркутская область, куда будут переселены пострадавшие от наводнения, а также окажет экспертную поддержку при разработке проекта благоустройства улицы Ленина и градостроительной документации в муниципальном образовании", - отмечается в сообщении.

Как рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов, над проектами благоустройства в регионе работают четыре выпускника образовательной программы "Архитекторы.РФ". Он также отметил, что разработанные ДОМ.РФ предложения будут учитывать применение стандарта комплексного развития территорий.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Документ призван создать функционально разнообразные, компактные и безопасные города с комфортным жильем и высокой транспортной доступностью. Стандарт разработан ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" при поддержке Минстроя России.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. В первую волну уровень воды в реке Ия достигал почти 14 м. В городе было затоплено более 3 тыс. жилых домов.