"Банк ДОМ.РФ" выдал проектное финансирование на строительство экологичного дома в Рязани

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Банк ДОМ.РФ" выдал проектное финансирование на 670 млн рублей для строительства экологичного жилого комплекса "VELLCOM DOM на Ленкома" в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование компании VELLCOM Group для строительства жилого комплекса "VELLCOM DOM на Ленкома" в Рязани. Кредитная линия открыта в размере 670 млн рублей. Строительство дома ведется по технологии "Зеленого домостроения" - Green Building, с применением инновационных решений по энергосбережению, экологичности и безопасности", - говорится в сообщении.

Проект включает строительство многоэтажного дома бизнес-класса на 250 квартир площадью 34,5 тыс. кв. м, а также объектов социальной и коммерческой инфраструктуры.

Как рассказал председатель совета директоров VELLCOM Group Сергей Попов, чьи слова приводятся в сообщении банка, несмотря на то что компания имела возможность достроить ЖК по "старой" схеме с привлечением средств дольщиков, девелопер решил привлечь проектное финансирование и открыть счета эскроу в банке. Согласно заключению о степени готовности ЖК, опубликованному в Единой информационной системе жилищного строительства, на 2 октября 2019 года степень строительной готовности проекта составляет более 30%.

По словам вице-президента "Банка ДОМ.РФ" Анны Авдокушиной, банк обеспечивает безопасный и комфортный переход застройщиков на новую модель финансирования по всей России.

Холдинг VELLCOM Group занимается проектированием и строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Рязани.

О переходе на проектное финансирование

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Также, согласно критериям, которые правительство утвердило в апреле 2019 года, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве составляет 10% и более.