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Мутко: почти половина жилых домов в РФ строится с учетом норм комфортной городской среды

По словам вице-премьера, 30% новостроек также имеют высокий первый этаж, высоту потолков выше 2,8 м и двор без машин

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Около 40% новостроек соответствуют требованиям стандарта комплексного развития территорий, согласно которым дома должны быть оборудованы прозрачными входными дверями, колясочными пандусами и иметь подъезды на уровне тротуара, сообщил во вторник вице-премьер России Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

"Исследование, которое провели Российский союз промышленников и предпринимателей и Национальное объединение застройщиков жилья показало, что 40% новостроек соответствуют требованиям стандарта по оборудованию прозрачными входными дверями, колясочными пандусами и подъездом на уровне тротуара", - написал Мутко.

По его словам, 30% новостроек также имеют высокий первый этаж, высоту потолков выше 2,8 м и двор без машин, как рекомендует стандарт комплексного развития территорий

Вице-премьер пояснил, что документ задает новый формат комфортной городской среды, регламентируя основные характеристики жилья, определяя уровень и интенсивность городской застройки, размер дворов и планировку квартала. "Пока он носит рекомендательный характер, но планируется сделать его обязательным в ближайшие несколько лет", - добавил Мутко.

Стандарт комплексного развития территорий разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России. Он призван создать функционально разнообразные, компактные и безопасные города с комфортным жильем и высокой транспортной доступностью. Документ, разработка которого велась на протяжении почти трех лет, был одобрен проектным комитетом по нацпроекту "Жилье и городская среда" весной 2019 года. К разработке методического руководства были привлечены более 20 ведущих российских и международных научных институтов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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