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"Известия": Минстрой утвердил новые стандарты строительства домов престарелых

Документ снимает ограничение жилой площади в 8 кв. метров на человека

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минстрой России обновил правила по проектированию и строительству домов для проживания пожилых людей. Новый свод предусматривает, что дома престарелых станут более просторными, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Измененный свод правил Минстрой утвердил в конце декабря 2019 года. Как уточнили изданию в министерстве, документ снимает ограничение жилой площади в 8 кв. метров на человека. Также новыми правилами увеличена до 2 метров ширина коридоров для колясочников и введено требование о создании специальных уборных для инвалидов. Кроме того, в документе появился новый раздел "Обеспечение пожарной безопасности".

В Минстрое изданию пояснили, что новые правила прорабатывались совместно с Минтрудом и Всероссийскими объединениями инвалидов. Кроме того, использовались предложения участников проведенного в 2019 году конкурса на лучший концептуальный проект стационарных организаций социального обслуживания пожилых и маломобильных граждан.

Как сообщили газете в пресс-службе Минтруда, были разработаны правовые основы для развития частных домов для проживания пожилых людей. К примеру, изменения в Налоговый кодекс предусматривают 0% по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, при этом с 2020 года эта норма действует бессрочно. Кроме того, предусмотрены субсидии регионам на реализацию госпрограмм в сфере соцобслуживания в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", из федерального бюджета на это выделяется 41,7 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.

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