{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Калининградской области совместно с ДОМ.РФ будут развивать жилищную сферу в регионе

Кроме того, Банк ДОМ.РФ займется реализацией зарплатных проектов, а также предоставлением других банковских услуг

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство Калининградской области, ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие жилищной сферы, создание комфортных условий проживания, развитие ипотечного кредитования и распространение механизма проектного финансирования застройщиков в регионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Сотрудничество содействует проведению в Калининградской области государственной жилищной политики, в том числе за счет привлечения в нее инвестиций. Это позволит обеспечить доступность жилья и повысить эффективность управления в отрасли <…> Также соглашение предусматривает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленности, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Банк ДОМ.РФ займется реализацией зарплатных проектов, расчетно-кассового обслуживания и предоставлением других банковских продуктов и услуг в Калининградской области. Соглашение подписали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как сообщил Плутник, ранее ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка" разработали концепции 24 общественных пространств в регионе, часть из них уже реализована, другие находятся в разработке. Теперь сотрудничество планируется расширить с регионом в других направлениях жилищной сферы, отметил он.

"ДОМ.РФ стал драйвером развития общественных пространств в регионе. Реализация проектов показала, насколько красивыми и комфортными могут стать привычные городские территории. Кроме того, наша совместная работа способствовала активному вовлечению в эту деятельность ключевых представителей экспертного сообщества, архитекторов и проектировщиков, что обеспечивает выполнение мероприятий на высоком качественном уровне", - приводятся в сообщении слова Алиханова.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Эксперты: материнский капитал при рождении первенца оживит рынок недвижимости в регионах
По мнению главы комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский, мера поддержит рынок недвижимости там, где с нет проблем с демографией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС