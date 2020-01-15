Власти Калининградской области совместно с ДОМ.РФ будут развивать жилищную сферу в регионе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Правительство Калининградской области, ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие жилищной сферы, создание комфортных условий проживания, развитие ипотечного кредитования и распространение механизма проектного финансирования застройщиков в регионе. Об этом в среду сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Сотрудничество содействует проведению в Калининградской области государственной жилищной политики, в том числе за счет привлечения в нее инвестиций. Это позволит обеспечить доступность жилья и повысить эффективность управления в отрасли <…> Также соглашение предусматривает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленности, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе на условиях государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Банк ДОМ.РФ займется реализацией зарплатных проектов, расчетно-кассового обслуживания и предоставлением других банковских продуктов и услуг в Калининградской области. Соглашение подписали генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как сообщил Плутник, ранее ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка" разработали концепции 24 общественных пространств в регионе, часть из них уже реализована, другие находятся в разработке. Теперь сотрудничество планируется расширить с регионом в других направлениях жилищной сферы, отметил он.

"ДОМ.РФ стал драйвером развития общественных пространств в регионе. Реализация проектов показала, насколько красивыми и комфортными могут стать привычные городские территории. Кроме того, наша совместная работа способствовала активному вовлечению в эту деятельность ключевых представителей экспертного сообщества, архитекторов и проектировщиков, что обеспечивает выполнение мероприятий на высоком качественном уровне", - приводятся в сообщении слова Алиханова.