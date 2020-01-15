Эксперты: материнский капитал при рождении первенца оживит рынок недвижимости в регионах

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Распространение программы материнского капитала на семьи с первенцами оживит рынок недвижимости в регионах, где нет проблем с демографией. Такое мнение высказал ТАСС в среду руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

В среду в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил выплачивать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Ранее сертификат на материнской капитал, который, в частности, можно использовать для улучшения жилищных условий, выдавался при рождении второго или последующих детей.

"Отличное предложение, особенно актуально в регионах, малых городах и сельской местности. Мера поддержит рынок недвижимости в регионах, где с нет проблем с демографией. Это важно тем, кто, не имел возможности приобретения жилья", - сказал Котровский.

По словам генерального директора рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, выплачиваемая в рамках материнского капитала сумма внесет достаточно весомый вклад в семейные сбережения, которые могут пойти на улучшение жилищных условий. "Фактически речь идет о выплате 10-20% от средней стоимости комфортного жилья, особенно если речь идет о регионах нашей страны. Как минимум, данная сумма может использоваться в качестве части первоначального взноса при оформлении ипотеки", - рассказал эксперт. По словам Алексеенко, косвенным эффектом на рынке жилья станет появление необходимости для семьи улучшить жилищные условия при появлении даже первого ребенка, что также приведет к формированию дополнительного спроса со стороны молодого населения страны.

Как рассказала ТАСС управляющий партнер риэлторской компании "Метриум" Мария Литинецкая, рождение ребенка практически всегда становится причиной поиска жилья. "В России ежегодно появляются на свет порядка 1,8 млн детей, соответственно в этих семьях чаще всего возникает нужда в новом жилье. Правда, надо понять четкие параметры новой программы, ведь родителей первенцев в десятки раз больше, чем родителей с двойней или тройней. Скорее всего, программа будет иметь определенные ограничители, скажем, по доходу семей, претендующих на материнский капитал при рождении первого ребенка", - предполагает эксперт.