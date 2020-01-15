"Банк ДОМ.РФ" предоставил кредит на строительство жилья крупнейшему девелоперу Приморья

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование девелоперской компании "СЗ "Регион", входящей в группу "Жилкапинвест", в размере 1,9 млрд рублей для строительства жилья во Владивостоке. Об этом в среду сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Застройщику открыта кредитная линия на сумму 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жилой комплекс "Видный" на 572 квартиры будет построен по адресу: Владивосток, ул. Карбышева, д. 12. Общая площадь комплекса - 39,2 тыс. кв. м (жилая - 27,4 тыс. кв. м). Строительство началось в декабре 2018 года, ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года.

"Банк ДОМ.РФ активно развивает проектное финансирование застройщиков в ДФО. В рамках госпрограммы "Дальневосточная ипотека" банк первым начал выдавать кредиты под 2% на покупку жилья в регионе. Это способствует решению поставленных руководством страны задач - увеличению объемов жилищного строительства, развитию цивилизованного рынка доступного и качественного жилья и повышению привлекательности округа как места для работы и жизни", - приводятся в сообщении слова вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

"Жилкапинвест" - один из крупнейших застройщиков Владивостока и Приморья. Более чем за 15 лет компанией введено в эксплуатацию 500 тыс. кв. м жилья, в том числе 55 тыс. - во Владивостоке. Согласно данным Единого реестра застройщиков, группа занимает первое место в Приморском крае по объемам текущего строительства на 1 января 2020 года (95,4 тыс. кв. м), а также по объемам ввода жилья в 2019 году (23,4 тыс. кв. м).