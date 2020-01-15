"Известия": цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В 2020 году в РФ стоимость квартир в новостройках увеличится на 10%, на вторичное жилье - на 6%, передают в четверг "Известия", ссылаясь на прогноз главы аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Он отметил, что больше всего рост цен будет заметен традиционно осенью и весной, летом же наступит стагнация. В тех новостройках, где продажи идут лучше всего, цены на квартиры могут подняться на 15%, заявил изданию управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Опрошенные газетой эксперты также добавили, что рост цен связано прежде всего с переходом рынка недвижимости на проектное финансирование (эскроу-счета). Часть новостроек при этом возводилась по старым правилам. Среди других факторов, влияющих на повышение цен, специалисты назвали инфляцию, снижение темпов строительства и снижение ставок по ипотеке.

В РФ перешли на новую модель финансирования жилищного строительства 1 июля прошлого года. Застройщики тогда утратили право привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, согласно новым правилам, должны храниться на счетах эскроу, раскрыть которые строительные компании смогут лишь после ввода объекта в эксплуатацию. Вести работы при этом им следует за счет кредитов. Большинство проектов получило право достраиваться по прежней схеме. Речь идет о строящемся жилье, соответствующем утвержденным правительством критериям неприменения эскроу (объем привлеченных средств дольщиков не менее 10%, строительная готовность от 30%).

В прошлом декабре глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что темпы ввода жилья в РФ могут стать медленнее в связи с уменьшением количества разрешений на строительство в регионах, что стало следствием перехода отрасли на новую модель финансирования строительства с использованием счетов эскроу.