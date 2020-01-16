Якутия планирует построить 200 тыс. кв. м индивидуального жилья

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Власти Якутии планируют построить в рамках пилотного проекта развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) 150-200 тыс. кв. м индивидуального жилья. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков.

Заместитель министра строительства ЖКХ Никита Стасишин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил, что Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область присоединятся в 2020 году к пилотному проекту развития ИЖС. В настоящее время он реализуется в Белгородской и Липецкой областях.

"В настоящее время нами ведется работа по определению земельных участков для индивидуальной жилой застройки. Рассматриваются варианты застройки трех земельных участков общей площадью порядка 30 га, из них два участка расположены на территории городского округа Якутска и один участок на территории города Нерюнгри. В рамках реализации пилотного проекта ИЖС на данных участках планируется к строительству 150-200 тыс. кв. м индивидуального жилья", - сказал Бычков.

Он добавил, что сроки и механизмы реализации пилотного проекта определит Минстрой России после утверждения программы развития ИЖС. "Проект программы развития ИЖС находится на стадии обсуждения в федеральных органах власти. Ведется работа с федеральным центром с целью сделать строительство ИЖС максимально доступным для широких слоев населения Якутии", - добавил Бычков.

По словам вице-премьера, проблемой, характерной для регионов ДФО, является высокая стоимость строительства инженерной инфраструктуры. "К примеру, общая потребность в средствах на строительство инженерной инфраструктуры по уже существующим планам застройки кварталов ИЖС по Якутску и Нерюнгри, а также по центральной и заречной группе улусов составляет, по предварительным оценкам, свыше 10,6 млрд рублей", - добавил заместитель председателя.

Минстрой разработал проект программы развития ИЖС, который проходит обсуждение с участием федеральных органов власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что может способствовать выполнению нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.