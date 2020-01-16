Бурятия получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 16 января. /ТАСС/. Бурятия до 2024 года получит более 1,5 млрд рублей федеральных средств на благоустройство территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона.

В Бурятии проект по благоустройству городской среды реализуется последние три года. Сейчас мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - это один из четырех подразделов нацпроекта "Жилье и городская среда". Благоустройством по проекту в Бурятии охвачено 104 населенных пункта по всей республике.

"За шесть лет нацпроекта на благоустройство территорий в наш регион поступит более 1,5 млрд рублей. Всего за годы реализации проекта будет благоустроено более 300 общественных территорий, включая парки, скверы, крупные и небольшие площади в населенных пунктах и более 1 тыс. дворов", - уточнили в министерстве.

В 2019 году на благоустройство общественных и дворовых территорий Улан-Удэ из федерального бюджета было выделено 155,8 млн рублей. На эти средства реконструирована площадь Славы в Железнодорожном районе и сквер "Кристалл" в микрорайоне Стеклозавод: на месте старого полуразрушенного парка появилось современное пространство с детскими и спортивными площадками, велодорожками. Также в республике благоустроили более 30 дворов, все дизайн-проекты согласовывались с местными жителями и управляющими компаниями. По данным мэрии, в 2020 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта планируется отремонтировать городской сквер "Ровесникам, ушедшим в бой" и порядка 50 дворов, общая стоимость работ составит 144 млн рублей.

Кроме того, старейший город в Бурятии - Кяхта (ранее назывался Троицкосавск, был купеческим городом на Великом чайном пути) победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "Грант - 54 млн рублей, на эти средства будет проведен ремонт фасадов зданий Гостиных рядов - объекта культурного наследия федерального значения, также планируются работы по обустройству автовокзальной площади, освещению улиц, озеленению и строительству детских игровых площадок", - отметили в министерстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.