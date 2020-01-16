{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бурятия получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий по нацпроекту

До 2024 года в регионе благоустроят более 300 общественных территорий

УЛАН-УДЭ, 16 января. /ТАСС/. Бурятия до 2024 года получит более 1,5 млрд рублей федеральных средств на благоустройство территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона.

В Бурятии проект по благоустройству городской среды реализуется последние три года. Сейчас мероприятия проводятся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" - это один из четырех подразделов нацпроекта "Жилье и городская среда". Благоустройством по проекту в Бурятии охвачено 104 населенных пункта по всей республике.

"За шесть лет нацпроекта на благоустройство территорий в наш регион поступит более 1,5 млрд рублей. Всего за годы реализации проекта будет благоустроено более 300 общественных территорий, включая парки, скверы, крупные и небольшие площади в населенных пунктах и более 1 тыс. дворов", - уточнили в министерстве.

В 2019 году на благоустройство общественных и дворовых территорий Улан-Удэ из федерального бюджета было выделено 155,8 млн рублей. На эти средства реконструирована площадь Славы в Железнодорожном районе и сквер "Кристалл" в микрорайоне Стеклозавод: на месте старого полуразрушенного парка появилось современное пространство с детскими и спортивными площадками, велодорожками. Также в республике благоустроили более 30 дворов, все дизайн-проекты согласовывались с местными жителями и управляющими компаниями. По данным мэрии, в 2020 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта планируется отремонтировать городской сквер "Ровесникам, ушедшим в бой" и порядка 50 дворов, общая стоимость работ составит 144 млн рублей.

Кроме того, старейший город в Бурятии - Кяхта (ранее назывался Троицкосавск, был купеческим городом на Великом чайном пути) победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "Грант - 54 млн рублей, на эти средства будет проведен ремонт фасадов зданий Гостиных рядов - объекта культурного наследия федерального значения, также планируются работы по обустройству автовокзальной площади, освещению улиц, озеленению и строительству детских игровых площадок", - отметили в министерстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Якутия планирует построить 200 тыс. кв. м индивидуального жилья
Сроки и механизмы реализации пилотного проекта определит Минстрой России после утверждения программы развития ИЖС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС