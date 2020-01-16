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Предоставление материнского капитала на первенца затронет 1,3 млн семей

По подсчетам ДОМ.РФ, нововведение обеспечит дополнительный спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м в год

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Распространение программы материнского капитала на первенцев затронет около 1,3 млн российских семей и обеспечит дополнительный спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м в год, сообщили в четверг в аналитическом центре ДОМ.РФ.

"В аналитическом центре ДОМ.РФ полагают, что такие меры окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России. По подсчетам ДОМ.РФ, нововведения затронут около 1,3 млн российских семей", - говорится в сообщении.

Аналитики ДОМ.РФ отметили, что в результате жилье смогут купить те семьи, у которых ранее не было такой возможности, кроме того, часть семей смогут сделать выбор в пользу более комфортных и просторных квартир и домов. "Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства", - добавили в аналитическом центре компании.

В среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более чем 616 тыс. рублей. Сейчас размер материнского капитала составляет 466 тыс.

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Россия
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