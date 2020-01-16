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Сбербанк отметил резкий рост спроса на дальневосточную ипотеку под 2%

Как сообщили в компании, с момента запуска программы было принято более 3 тыс. заявок на сумму 9 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на программу "Дальневосточная ипотека" под 2% годовых в период новогодних праздников. Об этом говорится в сообщении компании.

"С момента запуска программы было принято более 3 тыс. заявок на сумму 9 млрд рублей. Это в два раза больше по сравнению с количеством заявок, поданных по программе господдержки для семей с детьми на территории Дальневосточного региона за весь 2019 год", - говорится в сообщении.

Максимальный срок кредита составит 20 лет, сумма кредита - до 6 млн рублей, размер первоначального взноса - 20%.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года.

Получить ипотечный кредит по ставке 2% могут семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.

В среду в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал банки активнее включаться в реализацию программы льготной ипотеки молодым семьям. Путин также отметил, что семьи с тремя детьми при поддержке государства смогут вложить в решение квартирного вопроса более 1 млн рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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