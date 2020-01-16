Российские банки одобрили 1,7 тыс. заявок на "дальневосточную ипотеку"

ТАСС, 16 января. Российские банки, входящие в программу "дальневосточной ипотеки", за чуть больше чем месяц одобрили 1,7 тыс. заявок на жилищный кредит под 2% годовых, сообщает в четверг компания ДОМ.РФ, которая является оператором программы.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%.

"Российские банки, входящие в перечень кредиторов государственной программы льготного ипотечного кредитования на приобретение или строительство жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа, одобрили около 1,7 тыс. заявок на оформление ипотечных кредитов по льготной ставке 2%. Программа начала действовать с 9 декабря 2019 года, в перечень кредитов входят 14 банков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средняя сумма кредита составляет 4 млн рублей. Пока работа программы рассчитана до 31 декабря 2024 года. Предполагается, что за это время будет выдано около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей.

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме в ДФО, а в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке. Многодетные семьи - участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.