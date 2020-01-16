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В России запустили сервис онлайн-оплаты квартир картами

Комиссий по таким денежным операциям не предусмотрено

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Девелопер "ПИК" и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эквайринга, предполагающего прием платежных карт для оплаты квартир в онлайн, сообщили в четверг в пресс-службе девелопера.

"Благодаря этому соглашению впервые в России стала возможной покупка жилой и сопутствующей (кладовые помещения, машиноместа) недвижимости онлайн с помощью банковской карты", - говорится в сообщении. Уточняется, что комиссий по онлайн-операциям не предусмотрено.

Как пояснила ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая, внедрение оплаты жилья с помощью карты стало возможным благодаря пересмотрам тарифов за эквайринг. "Пользователь системы платит комиссию с каждой транзакции, и надо понимать, что в случае с квартирами размер этой комиссии огромен для застройщика или риелтора. Теперь сбор при совершении сделок с "ПИК" отменяется, что дает "зеленый свет" платежным картам. Это существенно упростит для части покупателей покупку жилья. Не исключаю, что со временем и другие девелоперы будут использовать эту технологию", - считает эксперт.

По мнению гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, для покупателей сервис может быть удобным, особенно если речь идет о покупке недвижимости в другом регионе. Однако, по его словам, сдерживающим фактором является то, что для населения страны осуществление крупных покупок в интернете во многом пока психологически непривычно. "Основные риски для покупателя будут аналогичны существующим рискам при любой покупке в сети интернет. Сюда можно отнести различные схемы киберпреступности, распространенные в настоящее время: создание сайтов двойников, перехват персональных данных и многие другие", - пояснил эксперт.

Как рассказала в беседе с ТАСС председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова, с одной стороны, кажется очень удобным оплатить стоимость квартиры картой, однако люди все-таки понимают риски и стараются не держать на карточных счетах крупные суммы. Соответственно, чтобы перевести необходимую сумму на карту, нужно все равно посетить отделение банка, если нет возможности перевести средства с депозита на карту в мобильном приложении (не у всех банков это есть). Кроме того, если клиент захочет внести наличные средства на карточный счет, с большой долей вероятности банк запросит справку о происхождении этих средств.

"Таким образом, суммы в размере свыше 1 млн рублей держать на карте рискованно, а вносить - неудобно. Возможно, эта услуга будет востребована у некоторых клиентов компании, кто уже выбрал квартиру в "ПИК" и предпочтет именно такую форму оплаты. Да, возможно, к новшеству присоединятся и другие компании, но лишь для того, чтобы предложить покупателям максимальное разнообразие способов оплаты. Тем не менее, думаю, большинство пока предпочтет прежние способы - банковские переводы", - отметила Доброхотова.

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