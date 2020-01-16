Дума обязала проводить конкурсы при выборе управляющих компаний для муниципального жилья

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект, согласно которому управляющая компания для жилых домов, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, должна выбираться исключительно на конкурсной основе.

Согласно действующим нормам Жилищного кодекса, все управляющие компании в многоэтажных домах выбираются жильцами на общих собраниях. Тем не менее, как пояснил журналистам первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия"), в так называемом ведомственном жилье, владельцем которого являются местные власти и региональные власти, различные министерства и ведомства, управляющие компании назначаются владельцем.

Принятый закон "направлен на то, чтобы все без исключения управляющие компании выбирались по конкурсной процедуре, на открытом конкурсе", пояснил Пахомов. По его словам, теперь органы местного самоуправления будут обязаны выставлять каждый дом на открытый конкурс. "Такой подход может позволить снизить для жителей оплату услуг ЖКХ по отдельным направлениям и в целом повысить качество управления жилыми домами", - добавил депутат.