Томские власти намерены привлечь крупные российские компании к созданию кампуса в Томске

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Томской области рассчитывают привлечь такие крупные российские компании, как "Росатом", "Газпром" и "Роснефть" к созданию кампуса на 20 тыс. мест для "Большого университета". Об этом сообщил на сессии Гайдаровского форума губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Томск располагается на правом берегу реки Томи. На левом берегу в черте города находятся несколько деревень и сел, а также строится микрорайон Северный парк. Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет". Для "Большого университета" на левом берегу Томи будет построен кампус на 20 тыс. мест, который включит инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты.

"В Томске работают практически все транснациональные российские компании, "Росатом", "Газпром", "Роснефть", они представлены. Мы договариваемся с ними о том, что они будут участвовать и в строительстве кампуса через научные лаборатории, и в строительстве научных производств. Нужно применить то, что мы с вами вложим деньги, средства, возможности", - сказал Жвачкин.

Он добавил, что кампус создается для "Большого университета", а тот в свою очередь будет полезен для компаний-партнеров не только подготовкой ценных кадров, экспортом образования, но и экспортом технологий.

"Все ученые говорят о том, что лет через 20 будет всего 50 научных центров в мире, не в России. Задача Томска, которую поддерживает сегодня правительство, в том, чтобы стать одним из этих центров. Но для решения больших задач мы должны создать междисциплинарный университет. Чтобы было понятно, по некоторым показателям он будет больше, чем МГУ. Туда, мы планируем, войдут и не только шесть университетов Министерства науки и образования, туда войдут, на наш взгляд, пять институтов, которые работали у нас в закрытом режиме, туда войдет крупнейший в стране медицинский центр, туда войдет еще ряд предприятий", - отметил губернатор Томской области.

Соглашение о строительстве кампуса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) администрацией Томской области, Министерством науки и высшего образования России и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей. Проект создания "Большого университета" позволит повысить шансы на победу в конкурсе по созданию в Томске в рамках нацпроекта "Наука" одного из 15 российских научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Томский НОЦ будет направлен на экспорт образовательных услуг.