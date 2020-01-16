В Сбербанке заявили о низкой рентабельности строительства более чем в 20 регионах России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 20 регионов Российской Федерации имеют низкую рентабельность строительства. Об этом в четверг сообщил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов на Гайдаровском форуме.

"По расчетам нашего аналитического центра, порядка 24 регионов имеют крайне низкую рентабельность строительства", - сказал он на экспертной дискуссии "Жилищный рынок: тенденции развития".

По словам Бессонова, в некоторых регионах рентабельность составляет от 0 до 10%.

Как отметила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова, Банк России готов рассмотреть меры поддержки застройщикам с небольшой маржинальностью в малых городах в рамках проектного финансирования.

"Мы готовы рассматривать совместно с Минстроем, другими ведомствами и региональными властями подходы, которые позволяют компенсировать издержки на создание инфраструктуры таким застройщикам в малых городах", - сказала она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.