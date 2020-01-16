{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

В Сбербанке заявили о низкой рентабельности строительства более чем в 20 регионах России

В Центробанке в свою очередь отметили, что готовы рассмотреть меры поддержки застройщикам с небольшой маржинальностью

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 20 регионов Российской Федерации имеют низкую рентабельность строительства. Об этом в четверг сообщил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов на Гайдаровском форуме.

"По расчетам нашего аналитического центра, порядка 24 регионов имеют крайне низкую рентабельность строительства", - сказал он на экспертной дискуссии "Жилищный рынок: тенденции развития".

По словам Бессонова, в некоторых регионах рентабельность составляет от 0 до 10%.

Как отметила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова, Банк России готов рассмотреть меры поддержки застройщикам с небольшой маржинальностью в малых городах в рамках проектного финансирования.

"Мы готовы рассматривать совместно с Минстроем, другими ведомствами и региональными властями подходы, которые позволяют компенсировать издержки на создание инфраструктуры таким застройщикам в малых городах", - сказала она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Минстрой РФ: механизм денежных выплат обманутым дольщикам в Москве применяться не будет
Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что никакой компенсации в столице сегодня не предусмотрено, так как все проблемные дома, которыми занимается московский фонд защиты прав дольщиков, будут достроены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС