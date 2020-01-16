Минстрой РФ: механизм денежных выплат обманутым дольщикам в Москве применяться не будет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все проблемные дома, которыми занимается московский фонд защиты прав дольщиков, будут достроены, поэтому выплата компенсаций обманутым покупателям новостроек не предусмотрена, сообщил в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Гайдаровском форуме.

"Фонд [защиты прав дольщиков], который создан правительством Москвы, финансируется за счет средств Москвы. Никакой компенсации в Москве сегодня не предусмотрено, и она не нужна, <...> в связи с чем все объекты, которые будут финансироваться фондом, будут достраиваться. В связи с тем, что Москва не привлекает федеральные средства [на решение проблемы обманутых дольщиков], она сама принимает решение только по достройке проблемных объектов", - сказал Стасишин на сессии "Жилищный рынок: тенденции развития".

В 2019 году в регионах России заработал механизм выплаты компенсаций обманутым дольщикам по тем проблемным домам, которые нецелесообразно достраивать.

В октябре 2019 года власти Москвы учредили столичный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В 2020 году московский фонд получит из городского бюджета порядка 5,5-6 млрд рублей на обследование объектов и подготовку проектной документации. Окончательные суммы будут известны после проведения экспертизы проектов. По данным рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, фонд выступит в качестве застройщика по 7 объектам, включая ЖК "Академ Палас" в ЗАО, ЖК "Воскресенское", ЖК "Троицк-Е-39", ЖК "Легенда", "Остров Эрин" в ТиНАО. Город также возводит дома для компенсации квартир дольщикам взамен жилых помещений в объектах в Южном Тушине и на ул. Народного Ополчения в СЗАО.

В целом Москомстройинвест оценивает долю обманутых дольщиков в Москве не более 3% от общего числа граждан, вложившихся в жилищное строительство. По итогам 2019 года в столице были восстановлены права 1677 участников долевого строительства жилья, сообщил ранее ТАСС председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра столицы Владимир Ресин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером.