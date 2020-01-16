{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Минстрой РФ: механизм денежных выплат обманутым дольщикам в Москве применяться не будет

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщил, что никакой компенсации в столице сегодня не предусмотрено, так как все проблемные дома, которыми занимается московский фонд защиты прав дольщиков, будут достроены

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все проблемные дома, которыми занимается московский фонд защиты прав дольщиков, будут достроены, поэтому выплата компенсаций обманутым покупателям новостроек не предусмотрена, сообщил в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Гайдаровском форуме.

"Фонд [защиты прав дольщиков], который создан правительством Москвы, финансируется за счет средств Москвы. Никакой компенсации в Москве сегодня не предусмотрено, и она не нужна, <...> в связи с чем все объекты, которые будут финансироваться фондом, будут достраиваться. В связи с тем, что Москва не привлекает федеральные средства [на решение проблемы обманутых дольщиков], она сама принимает решение только по достройке проблемных объектов", - сказал Стасишин на сессии "Жилищный рынок: тенденции развития".

В 2019 году в регионах России заработал механизм выплаты компенсаций обманутым дольщикам по тем проблемным домам, которые нецелесообразно достраивать.

В октябре 2019 года власти Москвы учредили столичный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В 2020 году московский фонд получит из городского бюджета порядка 5,5-6 млрд рублей на обследование объектов и подготовку проектной документации. Окончательные суммы будут известны после проведения экспертизы проектов. По данным рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, фонд выступит в качестве застройщика по 7 объектам, включая ЖК "Академ Палас" в ЗАО, ЖК "Воскресенское", ЖК "Троицк-Е-39", ЖК "Легенда", "Остров Эрин" в ТиНАО. Город также возводит дома для компенсации квартир дольщикам взамен жилых помещений в объектах в Южном Тушине и на ул. Народного Ополчения в СЗАО.

В целом Москомстройинвест оценивает долю обманутых дольщиков в Москве не более 3% от общего числа граждан, вложившихся в жилищное строительство. По итогам 2019 года в столице были восстановлены права 1677 участников долевого строительства жилья, сообщил ранее ТАСС председатель рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, депутат Госдумы, советник мэра столицы Владимир Ресин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Заложенные на развитие ИЖС 600 млн рублей оказались невостребованными
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила, что из этой суммы было израсходовано всего 200 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС