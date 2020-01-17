Более 60 тыс. семей с детьми могут оформить льготную ипотеку под 6% в 2020 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 40 тыс. ипотечных кредитов с льготной ставкой под 6% и ниже выдано с февраля 2018 по ноябрь 2019 года семьям, в которых родился второй или последующие дети. В 2020 году такой программой смогут воспользоваться более 60 тыс. семей, сообщил в пятницу аналитический центр ДОМ.РФ.

"В 2020 году более 60 тыс. семей могут оформить ипотеку по льготной ставке от 6% и ниже в рамках программы для семей, в которых с 1 января 2018 года рождаются второй и последующие дети. С февраля 2018 по ноябрь 2019 в рамках по программе "Семейная ипотека" выдано 43 тыс. кредитов на сумму 109 млрд рублей, в том числе 23,8 тыс. новых кредитов на 68,9 млрд рублей и 19,2 тыс. кредитов на сумму 40 млрд рублей в рамках рефинансирования", - говорится в сообщении.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.

В аналитическом центре отметили увеличение спроса на семейную ипотеку благодаря таким изменениями - объем выдачи вырос с 600 кредитов в месяц до 5000. "Если за период с января 2018 года по апрель 2019 года предоставлено 9,4 тыс. кредитов на сумму на сумму 23,8 млрд рублей, то после корректировок программы, за период с мая по ноябрь 2019 года, оформлено 33,6 тыс. кредитов на сумму 85,2 млрд рублей", - добавляется в сообщении.

Кроме того, президент в послании Федеральному собранию предложил меры по расширению программы материнского капитала, что сформирует дополнительный спрос на жилье, в том числе по программе льготной ипотеки, считают аналитики. Ожидается, что более 300 тыс. семей с детьми смогут воспользоваться ипотекой по льготной ставке до 2022 года.

В ДОМ.РФ подсчитали, что благодаря этой программе семья может снизить ипотечный платеж более чем на 20%. Если при рыночной ставке 9% ежемесячный платеж по кредиту в среднем размере 2,5 млн рублей составит 25,4 тыс. рублей, то по ставке 5% - 19,8 тыс. рублей. "Экономия за весь срок кредита составляет около 1 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга. В нем отмечается, что лидерами по объему выдачи ипотеки по семейной программе являются Сбербанк (на него приходится 39% от выданных кредитов), ВТБ (31%) и Банк ДОМ.РФ (14%).