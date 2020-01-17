Банк ДОМ.РФ одобрил финансирование для строительства 11,5 млн кв. м жилья

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ одобрил девелоперам проектное финансирование 137 проектов на сумму 529 млрд рублей для строительства 11,5 млн кв. м жилья в более чем 60 городах, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.

"В работе находится еще 481 заявка от застройщиков на общую сумму 1,2 трлн рублей для строительства 13,2 млн кв. м жилья в 126 городах России", - говорится в сообщении.

Кредитная организация финансирует как проекты комплексного освоения территории, так и проекты стоимостью менее 1 млрд рублей, причем на них приходится около половины строящегося при финансировании банка жилья.

Банк является участником программы Минэкономразвития России, по которой предоставляет проектное финансирование малым и средним региональным застройщикам по ставке 7,5%. Льготные кредиты одобрены по 49 проектам на сумму около 49 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Он входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков. С момента перехода жилищного строительства на новую модель финансирования партнерами банка стали свыше 70 строительных компаний. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".