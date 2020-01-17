Источник: Morgan Stanley получит от продажи ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга $650 млн

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Американский фонд недвижимости Morgan Stanley закрыл сделку по продаже арабской Mubadala Investment Company доли в торгово-развлекательном центре "Галерея", расположенном в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в пятницу три источника на рынке недвижимости.

По оценкам одного из источников агентства, стоимость сделки составила около $650 млн (39,9 млрд рублей) при общей стоимости актива в примерно $1,3 млрд (79,9 млрд рублей).

"Morgan Stanley закрыл сделку по продаже порядка 50% доли в ТРЦ "Галерея". Стоимость сделки оценивается примерно около $650 млн", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что "РФПИ принимает участие в данной транзакции и приобретет свою долю в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что инвестфонд из ОАЭ Mubadala и РФПИ могут выкупить у Morgan Stanley долю в ТЦ "Галерея".

По данным "Ведомостей", Morgan Stanley приобрел ТРЦ у казахстанской Meridian Capital в 2011 году за 1,1 млрд рублей. ТРЦ расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга рядом с Московским вокзалом и станцией метро "Площадь Восстания". Его общая площадь составляет 192 тыс. кв. м, из них арендная - 93 тыс. кв м. "Галерея" открылась в 2010 году.

Morgan Stanley - американский финансовый конгломерат. Основным видом деятельности компании являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах и управление активами.

Mubadala Investment Company - международная инвестиционная компания, вкладывающая капитал для Объединенных Арабских Эмиратов в различные активы по всему миру.