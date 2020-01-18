Володин: решение проблемы обманутых дольщиков в РФ оценивается в 400 млрд рублей

ПСКОВ, 18 января. /ТАСС/. Регионам РФ требуется порядка 400 млрд рублей, чтобы полностью решить проблему обманутых дольщиков, лишь 17 субъектов страны не имеют такой проблемы. Об этом в субботу сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи в Псковской области, посвященной социально-экономическому развитию региона, с местным активом: депутатами псковского областного собрания, псковской городской думы и главами районов.

"Есть проблема обманутых дольщиков. Для того чтобы решить проблему, необходимо более 400 млрд рублей. Есть 17 регионов, где этой проблемы нет. А есть регионы, где проблема существует", - сказал Володин.

В конце декабря 2019 года Володин в эфире телеканала "Россия-24" говорил о том, что депутаты Госдумы планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков в ряде регионов России в 2020 году. Он также отмечал, что есть регионы, где количество домов (обманутых дольщиков) "зашкаливает" и составляет более 700. Госдума занимается данной проблемой с 2017 года. В конце 2019 года Володин отмечал, что в течение двух в РФ было лет сформировано законодательство, которое позволяет помогать обманутым дольщикам.

По состоянию на конец декабря в Едином реестре проблемных объектов содержатся данные о чуть более 3 тысяч домов общей площадью 18,7 млн кв. м из 75 регионов России. Попавшие в реестр дома возводила 1 тысячу застройщиков. В отношении 90 из них введена процедура банкротства. Сроки завершения строительства более чем на полгода нарушили 196 застройщиков. Сроки передачи квартир более чем на шесть месяцев - 308. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.