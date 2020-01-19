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РБК: россияне вошли в тройку лидеров по покупке жилья в Турции

По данным издания, число покупок недвижимости в Турции гражданами РФ выросло на 26% в 2019 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россияне заняли третье место по приобретению жилья в Турции по итогам 2019 года, уступив лишь гражданам Ирака и Ирана. Об этом в воскресенье сообщает РБК со ссылкой на данные института статистики Турции.

По данным издания, число покупок жилья в Турции гражданами России выросло в 2019 году на 26% в сравнении с 2018 годом, всего было заключено 2,89 тыс. сделок. Другими лидерами по покупке жилья в Турции являются жители Ирака (7,6 тыс. сделок), Ирана (5,4 тыс.) и Саудовской Аравии (2,2 тыс.).

Наибольшим спросом среди иностранцев пользуется жилье в Стамбуле (более 20 тыс. сделок) и Анталье (почти 9 тыс.), отмечает РБК. По словам директора агентства недвижимости Tolerance Homes Сергея Волченкова, цитируемого изданием, россияне в основном покупают недвижимость в Анталье и Аланье.

Летом 2019 года в АТОР сообщали, что в Турции, по предварительным оценкам туроператоров, собирались отдохнуть порядка 4,5 млн россиян. В целом на Турцию и Россию приходится до 80% всех проданных на летние даты туров, отмечали в ассоциации.

Теги
ИранИракТурцияРоссияСаудовская Аравия
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