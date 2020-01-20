Крупнейший банк Якутии Алмазэргиэнбанк начал выдавать льготную ипотеку с 20 января

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Крупнейший банк Якутии Алмазэргиэнбанк начал выдавать льготную ипотеку для молодых семей со ставкой 2% с 20 января на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в самом банке в понедельник.

"Алмазэргиэнбанк с 20 января начнет выдавать ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке. До конца 2024 года - анонсированного действия программы "Дальневосточная ипотека" - Алмазэргиэнбанк планирует выдать кредиты на сумму 1 млрд 970 млн рублей. Банк уже сейчас принимает предварительные заявки", - сообщили в банке.

Как отметил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов, процесс одобрения заявок станет быстрее и доступнее. "Уже со следующей недели мы начнем принимать заявки на правах полноправного участника программы. При этом для наших зарплатных клиентов мы планируем запустить еще более выгодные условия по ставкам льготной ипотеки. Также в наших планах увеличить доступность дальневосточной ипотеки для жителей сельской местности", - сказал Долгунов.

АО "АКБ "Алмазэргиэнбанк" - крупный региональный банк, осуществляющий свою деятельность на территории Якутии. Ключевые направления бизнеса: обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Ключевой бенефициар банка - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей со ставкой в 2%. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку.

О программе

Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

Приобрести квартиру по льготной программе можно в строящемся доме в ДФО, а в сельской местности допускается приобретение жилья на вторичном рынке. Многодетные семьи - участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита, при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.

Ипотеку под 2% уже выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу также войдут банк "ФК "Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.