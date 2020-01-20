Эксперты: приход на Дальний Восток крупных застройщиков поспособствует льготной ипотеке

ТАСС, 20 января. Начало работы федеральных застройщиков в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) позволит снизить стоимость жилья в новостройках и увеличить объемы строительства, что поспособствует реализации программы льготной ипотеки под 2% годовых, сообщили опрошенные ТАСС эксперты в строительной отрасли.

Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о необходимости введения льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Мера позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Реализация программы началась с 15 декабря прошлого года. Ипотеку под 2% уже выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк, еще девять банков войдут в программу до конца февраля.

"Крупные федеральные застройщики интересуются выходом на местные рынки жилья. К примеру, группа компаний "ПИК" планирует строить жилье во Владивостоке, Хабаровске, на Сахалине и Камчатке, общая площадь запланированных проектов достигает 3 млн кв. м. Безусловно, появление на местном рынке крупного девелопера окажет благоприятное влияние на местный рынок, ведь "ПИК" способен привнести в местную отрасль продвинутые столичные практики в области строительства и продаж жилья. С другой стороны, нельзя допустить монополизации рынка и вытеснения местных застройщиков федеральным игроком", - считает управляющий партнер риелтерской и консалтинговой компании "Метриум" Мария Литинецкая - один из ведущих специалистов в области недвижимости.

По ее словам, основная проблема дальневосточных регионов - слабое развитие местной производственной базы, из-за которого строительная отрасль зависит от дорогостоящих поставок оборудования и материалов из стран юго-восточной Азии. При этом высокая цена стройматериалов связана не только с их импортным происхождением, но и с большими издержками на доставку. Помимо этого, стоимость присоединения новых объектов к коммунальным сетям на Дальнем Востоке на 40% выше, чем в среднем по стране. Все это сказывается на итоговой стоимости недвижимости.

"Жилищное строительство и рынок очень зависят от миграционных тенденций: если из регионов ежегодно уезжают тысячи людей, то перспективы жилищного строительства в них всегда будут мрачными. Во-вторых, в условиях севера и огромных расстояний, на которые нужно перевозить технику, инженерное оборудование и материалы, себестоимость строительства будет по определению высокой. Неудивительно, что из этих двух предпосылок банки делают вывод о нежелательности проектного финансирования местных застройщиков, справедливо оценивая их объекты как высоко рискованные", - добавила Литинецкая.

Он отметила, что меньше всего жилья в ДФО строится в Чукотском автономном округе, в Магаданской области, на Камчатке и в Еврейской автономной области. К примеру, на Чукотке этот показатель составляет 0,024 кв. м на человека в год.

Рост конкуренции и новое жилье

Большинство опрошенных экспертов уверены: приход в дальневосточные регионы федеральных застройщиков с сильной материальной базой, опытом и финансами повысит конкуренцию в отрасли, что положительно скажется на рынке недвижимости. "Федеральные застройщики действительно пристально присматриваются к Владивостоку, в котором сейчас повышается спрос на новостройки в связи с ипотекой под 2%. [Их приход в регион] приведет к повышению конкуренции, от которой выиграют покупатели. Конечно, кто-то из застройщиков эту конкуренцию выдержит, а кто-то - нет, таковы законы рынка, единственное, что принципиально важно для местных строителей, - это равные условия", - сказал директор приморской компании "Аврора-строй" Сергей Белов.

На снижение стоимости жилья благодаря федеральным компаниям рассчитывают и на Сахалине, где сейчас цены на недвижимость сопоставимы с московскими. Так, средняя цена 1 кв. м в Южно-Сахалинске в новостройках эконом-класса превышает 150 тыс. рублей, а на вторичном рынке - не ниже 80 тыс. рублей.

Губернатор Валерий Лимаренко объясняет это тем, что спрос на жилье в островном регионе значительно превышает предложение. Кроме того, Сахалинская область приравнена к районам Крайнего Севера и имеет особые сейсмоопасные условия, что сказывается на стоимости материалов, труда и техники. Третья причина - транспортные затраты, связанные с тем, что значительную часть стройматериалов на острова приходится завозить с материка.

"Сахалинская область славится тем, что жилье здесь по стоимости на уровне московского. Мы являемся одним из лидеров в России по этому показателю, а это не то, чем хочется гордиться. Руководство области уже ведет переговоры по привлечению крупных застройщиков. Нам нужны крупные организации, которые смогут удовлетворить спрос жителей на жилье. [Их приход] поможет снизить цены на рынке как первичного, так и вторичного жилья, а мы в свою очередь будем стараться, чтобы наших застройщиков не притесняли - если надо будет помогать с проектами, поможем, чем сможем", - отметили в правительстве региона.

Власти Якутии также ожидают увеличения объемов жилищного строительства в связи с запуском дальневосточной ипотеки. "Учитывая колоссальные объемы планируемого в республике жилищного строительства, местным застройщикам будет обеспечена полная занятость. Привлечение в республику "внешних" застройщиков возможно, если местные компании не смогут охватить намеченные объемы", - подчеркнул заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков.

Особенности Камчатки

Камчатский край - один из аутсайдеров по строительству жилья в России. Этот показатель на полуострове составляет 0,08 кв. м на человека в год. По словам Литинецкой, меньше строят только в соседней Чукотке, а также в Магаданской и Мурманской областях.

Регион уже испытывает трудности с реализацией программы "Дальневосточная ипотека", которые прежде всего связаны с дороговизной жилья на полуострове, вызванной высокой сейсмической опасностью и непростой логистикой доставки стройматериалов и техники. Льготная ипотека, по мнению губернатора Владимира Илюхина, должна оживить строительную отрасль. Он добавил, что региональному Минстрою уже поручено актуализировать перечень жилых помещений, готовых к реализации по льготной ипотеке - это около 50 квартир.

"У нас за последний месяц телефон раскалился докрасна - ежедневно несколько десятков жителей Камчатки звонят и спрашивают, можно ли приобрести в нашей компании квартиру по условиям льготной ипотеки", - рассказал Николай Воронов - гендиректор строительной компании "Русский двор", которая планирует построить в Петропавловске-Камчатском новый микрорайон на 840 квартир.

По его словам, строители на Камчатке действительно сталкиваются со сложностями в доставке материалов на полуостров, которые приводят к удорожанию итоговой стоимости квадратного метра.

"Мы с этим успешно справляемся - у нас собственный завод в регионе, где налажено практически безотходное производство расходных материалов, у нас есть люди, техника, а многие компании вынуждены завозить ее с материка или из заграницы, что, конечно, повышает итоговую стоимость квадратного метра жилья. Приход федеральных застройщиков, я считаю, пока экономически не выгоден для жителей Камчатки, ведь моим коллегам в первое время придется создавать здесь базу для работы, а часть этих расходов ляжет на потребителей. Хотя для строительства крупных социальных объектов их можно и нужно привлекать", - считает Воронов.

В региональном Минстрое с такой оценкой не согласны. "Если к нам зайдут крупные застройщики с капиталом, они будут привлекать местные организации на субподряд, и это положительно скажется на инвестиционном климате. Приход крупных компаний позволит в кратчайшие сроки наполнить рынок жилья качественными квартирами", - уверены в министерстве.