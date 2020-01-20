Группа "Эталон" планирует листинг глобальных депозитарных расписок на Московской бирже

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Группа "Эталон" подала заявку на листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи.

"Эталон групп", одна из крупнейших и старейших в России девелоперских и строительных компаний, объявляет о том, что представила документы, включая проспект эмиссии, на Московскую биржу для размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) группы на Московской бирже и включение этих ценных бумаг в котировальный список первого уровня", - сказано в сообщении.

Ожидается, что ГДР группы "Эталон" начнут торговаться на Мосбирже примерно через месяц.

"Листинг группы "Эталон" на Московской бирже знаменует собой историческую веху в нашем развитии. Поскольку российские инвесторы, не имеющие доступа к инфраструктуре Лондонской фондовой биржи, могут покупать ГДР "Эталон групп", мы ожидаем дальнейшей диверсификации нашей базы инвесторов, а также хотим увидеть включение компании в новые фондовые индексы", - приводится в сообщении комментарий финансового директора "Эталон групп" Кирилла Багаченко.

"Благодаря значительному свободному обращению группы "Эталон" в размере 62%, мы также подтверждаем нашу приверженность к сохранению текущего листинга на Лондонской фондовой бирже", - добавил он.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Активы группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвест" и 100-процентной доли в проекте "ЗИЛ-Юг" включают в себя 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. Их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.