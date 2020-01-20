Эксперт: отмена банковской комиссии по ЖКХ может привести к росту тарифов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инициатива по отмене банковской комиссии, взимаемой по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), может привести к росту тарифов. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Как сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергея Неверова, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца февраля. Сейчас комиссия составляет от 0,5% до 2% для граждан РФ независимо от способа совершения платежа.

"Инициатива по отмене комиссии ЖКХ приведет к росту тарифов ЖКХ. Банковская комиссия за ЖКХ обусловлена необходимостью проведения транзакций между потребителем и поставщиком коммунальных ресурсов, управляющей компании. Отмена комиссии для населения приведет к удорожанию стоимости обслуживания лицевых счетов для организаций на рынке ЖКХ", - сказал Склянчук.

Согласно прогнозам эксперта, тарифы могут вырасти до 1% от совокупного ежемесячного платежа граждан. Он также напомнил, что для населения с невысокими доходами, которые не готовы платить комиссию, есть возможность прямых расчетов в офисе управляющей компании либо в расчетно-кассовом центре.