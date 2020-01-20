Выручка девелопера "Эталон" в Московском регионе выросла на 47% в 2019 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Группа "Эталон" в 2019 году продала 302,6 тыс. кв. м недвижимости в Москве и Подмосковье, увеличив свою выручку по сравнению с 2018 годом на 47% - до 45,7 млрд рублей, следует из сообщения компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Объем продаж в 302,6 тыс. кв. м соответствует прошлогоднему результату, в то же время увеличить выручку позволил рост цены за квадратный метр по итогам года, отметили ТАСС в компании. По данным группы "Эталон", это стало возможным в первую очередь благодаря проведенной интеграции с компанией "Лидер-Инвест", за счет чего расширился портфель проектов в сегментах бизнес и премиум.

Согласно отчетности компании на сайте биржи, выручка девелопера по России в 2019 году составила 77,7 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее (62,8 млрд рублей). Объем выручки в Санкт-Петербурге в 2019 году сопоставим с показателями предыдущего года - 32 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра в Московском регионе по итогам 2019 года выросла на 26% - до 142,7 млн рублей. По России средняя стоимость увеличилась на 13% - до 123,1 млн рублей.

Во второй половине августа группа "Эталон" закрыла сделку по покупке 49% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Системы". Сумма сделки составила 14,6 млрд рублей. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций "Лидер-Инвест" за 15,2 млрд рублей. В результате группа консолидировала 100% "Лидер-Инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Активы группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвест" и стопроцентной доли в проекте "ЗИЛ-Юг" включают в себя 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок. Их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.