Востребованность онлайн-сделок в Москве удвоилась после усиления защиты ЭЦП

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число обращений москвичей на регистрацию сделок с недвижимостью в электронном виде после вступления в силу закона о защите собственников от мошенничества с электронной цифровой подписью (ЭЦП) увеличилось почти в два раза. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного управления Росреестра.

В России с 13 августа 2019 года вступил в силу закон о защите собственников от мошенничества с электронной подписью. Теперь провести сделки в электронном виде можно только с письменного согласия собственника недвижимости (исключения - обращения через нотариусов и кредитные организации).

"После вступления поправок в закон число обращений на регистрацию сделок с недвижимостью в электронном виде от физических лиц увеличилось в 1,8 раза. В августе - декабре 2019 года в управление поступило 130,5 тыс. заявлений, тогда как августе - декабре 2018-го таких заявлений было 72,9 тыс. Всего по итогам года в 2019 года физические лица подали 283,8 тыс. заявлений (в 2018 году - 135,8 тыс.)", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что, если гражданин планирует заключить сделку с электронной подписью, то ему нужно подать соответствующее заявление в бумажной форме в московское управление Росреестра, иначе сделка не состоится. Так, владелец недвижимости, находящейся в Москве, может обратиться в любой из центров госуслуг "Мои документы", независимо от места жительства или места регистрации имущества. Если объект располагается в другом регионе России, разрешить сделки с недвижимостью с использованием ЭЦП можно по экстерриториальному принципу, подав заявление во Дворце госуслуг на ВДНХ.

"Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отметки является основанием для возврата документов, поступивших в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью на регистрацию перехода, прекращения, ограничения права или обременения объекта недвижимости", - подчеркнули в пресс-службе.