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ЦБ рекомендовал банкам проводить анализ процентного риска по ипотечным кредитам

По данным Банка России, ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России рекомендует банкам проводить анализ процентного риска в том числе по ипотечным кредитам, следует из доклада регулятора по лучшим практикам управления процентным риском.

"Целесообразно проводить анализ процентного риска не только по балансу в целом, но и в разрезе наиболее значимых для банка продуктов и бизнес-линий. В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска", - отмечается в документе.

В докладе также подчеркивается, что в настоящее время ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов.

"С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и, безусловно, повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях", - считают в ЦБ.

В этой связи регулятор рекомендует банкам предусмотреть во внутренних документах методологии оценки и стресс-тестирования процентного риска по значимым продуктам. Также рекомендуется, чтобы методология, в частности, учитывала потенциальную возможность рефинансирования клиентами ранее выданных кредитов по более низкой ставке.

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