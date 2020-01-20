ЦБ рекомендовал банкам проводить анализ процентного риска по ипотечным кредитам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России рекомендует банкам проводить анализ процентного риска в том числе по ипотечным кредитам, следует из доклада регулятора по лучшим практикам управления процентным риском.

"Целесообразно проводить анализ процентного риска не только по балансу в целом, но и в разрезе наиболее значимых для банка продуктов и бизнес-линий. В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска", - отмечается в документе.

В докладе также подчеркивается, что в настоящее время ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов.

"С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и, безусловно, повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях", - считают в ЦБ.

В этой связи регулятор рекомендует банкам предусмотреть во внутренних документах методологии оценки и стресс-тестирования процентного риска по значимым продуктам. Также рекомендуется, чтобы методология, в частности, учитывала потенциальную возможность рефинансирования клиентами ранее выданных кредитов по более низкой ставке.