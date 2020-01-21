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Исследование: продавцы квартир в России увеличили цены на них на 4,3% за 2019 год

Цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в целом по России составила 44,9 тысячи рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Продавцы жилой недвижимости повысили цены на нее на 4,3% в среднем по России за 2019 год по сравнению с 2018 годом, отмечается в исследовании "Авито Недвижимость".

"По итогам IV квартала 2019 года цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в целом по России составила 44,9 тысячи рублей, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. За последний квартал она увеличилась на 2%", - говорится в сообщении.

Сильнее всего подняли цены на недвижимость продавцы из Ленинградской области. Рост за год составил 21%, почти до 62 тыс. за 1 кв. м. Также в тройке лидеров по темпу роста цен на вторичное жилье Татарстан, где цены выросли на 13,8%, до почти 57 тысяч рублей за 1 кв. м и Московская область - рост на 10,9%, до 78 тысяч за кв. м.

Кроме того, аналитики "Авито Недвижимость" отмечают, что традиционно самые высокие цены просят за квартиры продавцы в Москве и Санкт-Петербурге. В столице цена за квадратный метр на вторичном рынке жилья выросла на 6,3% до 197 тысяч рублей за кв. м, в Санкт-Петербурге - на 7,8% до 116,6 тысяч рублей за кв. м.

"По итогам года стоимость квадратного метра осталась неизменной только в Ростовской области и совсем незначительно изменилась в Самарской и Волгоградской областях, здесь рост цены не превысил 1%", - отмечается в исследовании.

При этом дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке, по оценке "Авито Недвижимость", можно в Челябинской области (в среднем 33,3 тысячи рублей за кв. м), Свердловской области (33,9 тысячи руб. за кв. м) и Саратовской области (35,5 тысячи рублей за кв. м).

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