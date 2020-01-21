Саратов и Калининград изменят градостроительные документы с учетом норм комфортной среды

ТАСС, 21 января. Власти Саратова и Калининграда начали вносить коррективы в градостроительную документацию в соответствии со стандартом комплексного развития территорий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Стандарт комплексного развития территорий рекомендован регионам к использованию. Это означает, что в рамках плана по актуализации градостроительной документации (генеральных планов, правил землепользования и застройки и нормативов градостроительного проектирования) города могут внести изменения в документы, направленные на устранение различий. Такую работу уже ведут Саратов и Калининград", - говорится в сообщении.

В ДОМ.РФ отметили, что, согласно стандарту, территории рекомендуется развивать комплексно, поэтому ответственными за выполнение этой задачи должны быть органы местной власти, так как отдельный девелопер не может видеть картины и планов города целиком. "Только в этом случае получается связанная городская среда. Оперировать отдельным кварталом или микрорайоном нежелательно, ведь такие территории носят островной характер, они не поддерживают принцип связности кварталов", - пояснили в пресс-службе.

Стандарт комплексного развития территорий призван создать функционально разнообразные, компактные и безопасные города с комфортным жильем и высокой транспортной доступностью. Документ разрабатывался ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" при поддержке Минстроя России в течение трех лет, к подготовке методического руководства были привлечены более 20 ведущих российских и международных научных институтов.

Документ был одобрен проектным комитетом по нацпроекту "Жилье и городская среда" весной 2019 года. Минстрой уже утвердил изменения к семи сводам правил в соответствии со стандартом комплексного развития территорий. Создание нормативной базы для применения документа министерство планирует завершить к середине 2021 года.