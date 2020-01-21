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Эксперты: цены на новостройки в городах-миллионниках России за 2019 год выросли на 9%

В Москве средняя цена квадратного метра по итогам прошлого года превысила 190 тыс. рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Цены на новостройки массового сегмента в российских городах-миллионниках выросли на 9% по итогам 2019 года, сообщил во вторник руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"По выборке из 15 городов-миллионников стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла на 9% в годовом выражении - до 75,7 тыс. рублей", - сказал он.

Попов уточнил, что в Москве (с учетом новых территорий) средняя цена квадратного метра по итогам 2019 года превысила 190 тыс. рублей, годовой рост составил 6%, в Санкт-Петербурге - 124,8 тыс. рублей (рост 2%). По данным эксперта, заметнее всего цены росли в Воронеже, Казани, Омске и Уфе, где новостройки подорожали более чем на 20%. Наименее динамично цены росли в Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Самаре (от 4%).

Директор по маркетингу и продажам девелоперской компании Lexion Development Алексей Лухтан отметил, что рост цен во многом обусловлен переходом стройотрасли на новую модель финансирования, поскольку застройщики заложили переплату по кредитам банкам в стоимость квадратного метра. "В целом, рынок уже отыграл связанные с законодательством изменения, и в будущем нас скорее всего ждет замедление роста цен в сегменте новостроек", - добавил руководитель направления новостроек "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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