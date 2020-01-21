Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве в 2019 году уменьшилось на 7%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости в Москве по итогам 2019 года снизилось на 7% по сравнению с 2018 годом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

"Всего в 2019 году зарегистрировано 145 тыс. 636 переходов прав, что на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам 2018 года было оформлено 156 тыс. 431 переход прав по договорам купли-продажи жилья на вторичном рынке недвижимости", - говорится в сообщении.

В материалах добавляется, что в декабре 2019 года на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы зарегистрировано 15,8 тыс. сделок. Это в 1,3 раза (плюс 33%) больше, чем в ноябре (11,9 тыс.). По отношению к декабрю 2018 года показатель снизился на 16%.

"По числу зарегистрированных переходов прав купли-продажи жилья декабрь 2019 года по сравнению с ноябрем вырос на треть и показал максимальный результат - свыше 15 тыс., что еще раз подтверждает уже традиционную высокую активность покупателей в конце года <...> В целом 2019 год - с разницей в 10 тыс. 795 переходов прав - вполне сопоставим с предшествующим, который пока остается рекордным по числу регистраций на вторичном рынке жилья", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.