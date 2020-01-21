Сбербанк запустил онлайн-сервис по открытию аккредитивов в офисах застройщиков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк запустил онлайн-сервис по открытию аккредитивов покупателей недвижимости в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" в офисах застройщиков, сообщила во вторник пресс-служба кредитной организации.

"Клиент может оформить аккредитив физических лиц по сделкам с недвижимостью в онлайн-режиме в офисе застройщика-партнера. Открытие аккредитива занимает несколько секунд", - говорится в сообщении.

С помощью приложения можно оформить аккредитив по сделкам, в которых недвижимость приобретается за счет собственных средств покупателей и без использования счетов эскроу. Первым партнером по сервису стала девелоперская компания "Абсолют Недвижимость". В дальнейшем новшество может быть распространено и на вторичный рынок.

Как пояснила ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая, ранее в некоторых банках можно было подать онлайн-заявку на открытие аккредитива, но для подписания соответствующего договора все-таки нужно было лично приехать в одно из отделений. "Безусловно, возможность открыть аккредитив без личного посещения банка ускорит проведение сделок с недвижимостью. Я полагаю, что со временем многие банки предусмотрят возможность открытия аккредитива в режиме онлайн", - прогнозирует эксперт.

Председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова рассказала, что интерес к такому виду оформления сделки может оказаться большим, несмотря на то, что пока услуга и не предлагается ипотечным заемщикам. "В Москве порядка 50% сделок оплачивается без привлечения ипотеки, и таким покупателям предложение Сбербанка может оказаться интересным и удобным. Главное, чтобы клиент понимал условия раскрытия аккредитива, так как оформление через приложение будет приравнено к подписанию договора", - подчеркнула Доброхотова.

Аккредитив - открытый в банке специальный счет, который дает возможность зарезервировать находящуюся на нем сумму. В случае полного соблюдения участниками условий договора банк обязуется выплатить эти средства получателю. Аккредитив является одной из наиболее популярных форм при покупке жилья, поскольку минимизирует риски сделок - банк выступает неким гарантом и берет на себя ответственность за осуществление выплаты средств.