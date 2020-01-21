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Индексы цен для строительных смет пересчитали в 31 регионе России

Пересчитать индексы во всех регионах планируется до конца года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Индексы изменения сметной стоимости строительства пересчитаны в более чем 30 регионах России на основании данных о фактической стоимости строительных ресурсов и уровня зарплаты. Завершить эту работу во всех регионах страны планируется в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Главгосэкспертизы России.

"Ведется пересчет индексов изменения сметной стоимости строительства на основании данных о фактической стоимости строительных ресурсов и нормативно установленного в субъектах Российской Федерации уровня заработной платы, что позволит значительно повысить точность расчетов сметной стоимости объектов капстроительства. Эта работа выполнена в 31 субъекте", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Главгосэкспертизы по ценообразованию Сергея Лахаева.

По его словам, до конца 2020 года планируется пересчитать индексы расчетным методом во всех регионах. Такая работа проводится в соответствии с новой методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, которая была утверждена приказом Минстроя в июне 2019 года.

Кроме того, как отметил Лахаев, планируется расширить номенклатуру индексов, учитывающих специфику конкретных объектов.

Индексы необходимы для определения стоимости строительства и расчетов за выполненные работы. Они учитывают удорожание стоимости строительства и, таким образом, являются важным инструментом ценообразования в отрасли.

Ранее и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев призвал российские регионы активнее проводить строительный мониторинг для возобновления расчетов индексов цен для составления смет бюджетных строек.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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