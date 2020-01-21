Правила расчета стоимости строительства по нацпроектам планируют утвердить в марте

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Порядок определения цены контракта на строительство объектов по нацпроектам, который в том числе позволит ускорить их возведение, планируется утвердить в марте 2020 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минстроя.

"Особенности указанных изменений в том, что начальная (максимальная) цена такого контракта определяется с использованием укрупненных нормативов цены строительства, а в случае их отсутствия - на основании данных о стоимости объектов-аналогов <…> Ожидаемый срок утверждения документа - март 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ России разработало проект приказа, которым предложило особый порядок для определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком одновременно на подготовку проектной документации и само строительство объектов по нацпроектам.

Документ подготовлен в соответствии с федеральным законом № 44 о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. В конце декабря 2019 года в него были внесены изменения, которые установили возможность заключать контракты, предметом которых является одновременная подготовка проектной документации и инженерные изыскания, сами работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов, строящихся по национальным проектам.

"Положения закона направлены в первую очередь на сокращение сроков проведения закупочных процедур, а следовательно, и сроков строительства объектов, строящихся в рамках национальных проектов. Следует отметить, что по таким контрактам правила проведения закупочных процедур не меняется. Выбор организации, имеющей право на заключение контракта, будет проводиться по правилам, установленным 44-ФЗ", - пояснили в пресс-службе министерства.