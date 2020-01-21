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Дума разрешает использовать материнский капитал для строительства дома на садовом участке

Средства можно будет направлять в том числе на подведение коммуникаций к уже построенному дому

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала.

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"Предусматривается внесение изменения, обеспечивающего возможность направления средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - говорится в пояснительной записке.

Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома. Согласно действующему законодательству, чтобы использовать для этого материнский капитал, вместе с заявлением нужно предоставить копии документов о собственности на участок, праве пользования им, праве пожизненного наследуемого владения, праве аренды.

В ходе отчета правительства РФ в Госдуме 17 апреля 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, поддержал эту идею.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта особенно важно в преддверии реализации мер по поддержке семей с детьми, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. "Мы ожидаем в ближайшее время внесения поправок, которые распространят программу материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, и увеличат сумму выплаты при рождении второго. Семьи смогут направить эти средства в том числе на улучшение своих жилищных условий, чему будет способствовать и принятый нами сегодня законопроект", - сказал Володин журналистам.

По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Светланы Петровой, представившей законопроект на пленарном заседании, средства материнского капитала можно будет направлять в том числе на подведение коммуникаций к уже построенному на садовом участке жилому дому. "У нас предусмотрено сейчас расходование этих средств не только на строительство, но и на реконструкцию. Если реконструкция будет касаться в том числе коммуникаций, то возможно будет [эти средства] использовать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос депутата.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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