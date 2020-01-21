Бурятии необходимо 500 млн рублей для решения проблем обманутых дольщиков

УЛАН-УДЭ, 21 января. /ТАСС/. Республике Бурятия необходимо 500 млн рублей для завершения строительства проблемных объектов долевого строительства. Об этом сообщил во вторник глава региона Алексей Цыденов в прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы жителей региона.

Осенью 2019 года на проблему обманутых дольщиков обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В ноябре в Чите на межведомственном совещании заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев сообщил, что наибольшее число обманутых дольщиков на Дальнем Востоке (1,5 тыс. человек) приходится на Бурятию (более 500 человек).

"В целом для того чтобы строительство всех домов дольщиков по республике завершить, нужно 500 млн рублей. Вопрос с федеральным Фондом [защиты прав граждан - участников долевого строительства] отрабатываем - 28 января у нас встреча в Москве. Вопрос сложный, там нужно республиканское софинансирование, мы на это готовы. Сейчас определяемся, сколько нам может быть выделено федеральной поддержки", - сказал Цыденов, добавив, что на сегодня в Бурятии девять проблемных объектов долевого строительства.

При этом глава региона отметил, что в 2019 году в Бурятии в эксплуатацию было введено шесть многоквартирных домов, которые считались проблемными. "250 дольщиков получили квартиры, - сказал Цыденов. - По всем остальным домам тоже закончим [работу] в любом случае. Не так быстро, как хотелось бы, но никого не бросим - это точно".

Глава региона добавил, что с недобросовестными застройщиками работу ведут в том числе правоохранительные органы. По данным республиканской прокуратуры, в 2018 году и за неполный 2019 год в сфере долевого строительства жилья выявлено 305 нарушений законодательства, к типичным нарушениям относятся случаи несоблюдения застройщиками сроков сдачи объекта, неуведомление граждан о таком переносе. Кроме того, выявлялись случаи незаконного отчуждения жилых помещений третьим лицам, хищений, осуждены руководители ООО "Зодчий", "Век плюс", "Домстройкомплект". Следственными органами Бурятии расследуется пять уголовных дел о преступлениях в этой сфере.

В марте 2017 года в республике была создана комиссия при правительстве Бурятии, в состав которой вошли представители федеральных и региональные органы исполнительной власти, застройщики и инициативные группы дольщиков. В том числе благодаря ее работе ключи от квартир получили более около 700 дольщиков. В октябре 2019 года сообщалось, что в 2020 году в Бурятии планируется создать региональный фонд поддержки дольщиков, это даст возможность привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами, учредителем фонда станет Минстрой республики.