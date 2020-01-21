Минстрой включил в реестр проектов повторного применения более 300 новых объектов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минстрой РФ включил в 2019 году в реестр проектов повторного применения более 300 объектов. Сейчас реестр насчитывает более 1,3 тыс. проектов, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"В реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования по итогам прошедшего года включено 378 новых объектов капитального строительства, в том числе 47 проектов, внесенных в реестр в декабре. Всего в реестре в настоящее время 1309 проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в реестр добавили проекты детских садов, школ, жилых домов, спортивных зданий, объектов здравоохранения, культуры и коммунального обслуживания, а также социальные и линейные объекты, административные здания, общежития и овощебазы. Все включенные проекты рекомендованы для тиражирования по всей России.

Отбор экономически эффективных проектов идет с 2011 года, формирование реестра такой документации началось в 2016 году. Для вхождения в реестр документация должна соответствовать ряду критериев сметной стоимости строительства и энергетической эффективности. Использование экономически эффективных проектов закреплено законодательно при строительстве объектов на бюджетные средства. Эта мера создана для того, чтобы повысить эффективность расходования средств и повторять успешно апробированные технические решения.