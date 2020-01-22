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Эксперт: подчинение Росреестра кабмину повысит значимость ведомства

Управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая также отметила, что это может привести к изменениям в области налогообложения недвижимости

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Значимость Росреестра повысится после переподчинения правительству, кроме того, это может привести к изменениям в области налогообложения недвижимости. Такое мнение в среду высказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Подчинение Росреестра непосредственно правительству означает повышение значимости этого органа в структуре власти. Основная задача Росреестра - это учет недвижимости в стране, который ведется, главным образом, для формирования соответствующего направления налоговой политики", - сказала она.

Эксперт добавила, что прямое подчинение Росреестра правительству, которое, к тому же, возглавил бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, может означать подготовку к серьезным изменениям в области налогообложения недвижимости и сделок с ней.

"В частности, возможно ужесточение контроля за рынком аренды, введение новых сборов и пошлин при совершении сделок с недвижимостью, а также пересмотр параметров налогов на недвижимое имущество", - считает Литинецкая.

Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ, согласно которому работой Росреестра будет руководить правительство. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Росреестра Олега Скуфинского.

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