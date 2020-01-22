Хуснуллин назвал ценообразование, капремонт и аварийное жилье основными задачами Минстроя

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое России и назвал первоочередной задачей освобождение стройки от излишних ограничений и кардинальное изменение подхода к ценообразованию. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Среди задач - проработка нормативной базы и освобождение стройки от излишних ограничений, кардинальное изменение подхода к ценообразованию. Кроме того, существует серьезный вопрос по аварийному жилью и капремонту - необходимо еще раз оценить ситуацию и поднять вопрос увеличения объема финансирования капитального ремонта", - сказал Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении.

Также Хуснуллин подчеркнул важность поддержания высоких объемов строительства жилья и решения вопросов дольщиков в стране. По его словам, в ситуации по вводу жилья надо оценить, как в реальности выйти на показатель в 120 млн кв. м. "Важнейшая задача для нас - преломить тренд падения объемов ввода недвижимости, вкладываться в инфраструктуру. И есть очень серьезный вопрос дольщиков. Мы приняли важные решения, перешли на проектное финансирование, но сложности все равно есть. Необходима отдельная, более жесткая программа работы с обманутыми дольщиками", - отметил он.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в свою очередь сообщил, что обозначенные вице-премьером задачи являются приоритетными направлениями работы министерства. "Чтобы войти в стройку теми темпами, которые обозначены по вводу жилья, все процессы должны быть запараллелены. Мы разработали программу по модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% - не только внутриквартальной, но и магистральной - 60+. Обсудили ее с регионами и готовы защитить проект. Что касается ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), то в ряде регионов проходит эксперимент, затем их опыт можно распространить на всю страну", - приводятся его слова в сообщении.

Якушев добавил, что конкретный план действий Минстрой представит в кратчайшие сроки.