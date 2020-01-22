{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Степашин: Хуснуллин и Якушев будут "хорошим тандемом" в руководстве строительной отраслью

Председатель Общественного совета при Минстрое отметил, что новому вице-премьеру и руководству ведомства предстоит решить вопросы роста объемов ввода жилья, переселения граждан из аварийных домов и контроля за жилищно-коммунальными тарифами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Переход Марата Хуснуллина с поста вице-мэра Москвы на должность заместителя председателя правительства серьезно укрепит руководство строительной отраслью. Его работа в связке с переназначенным главой Минстроя Владимиром Якушевым будет эффективной, считает председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

"Это назначение - попадание в точку. Я прекрасно знаю Марата Хуснуллина по работе в Татарстане, когда он был министром [строительства в регионе]. Тогда я возглавлял Счетную палату и помню, сколько там было построено и как. И второе - любой москвич и гость столицы видит грандиозные стройки, за которые отвечал Хуснуллин. Он профессионал от бога, прекрасный строитель и отличный организатор. Как председатель Общественного совета при Минстрое России и набсовета Фонда ЖКХ я рад, что мы будем работать вместе и решать серьезные задачи, которые поставил президент по линии нацпроектов", - сказал Степашин в среду в беседе с корр. ТАСС.

Среди задач нового вице-премьера и руководства Минстроя Степашин назвал рост объемов ввода жилья до обозначенных в нацпроекте 120 млн кв. м в год, переселение граждан из аварийных домов, появление в стране современного жилья, внедрение энергоэффективных технологий в строительство, контроль за жилищно-коммунальными тарифами и модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры.

"Что касается Якушева, он бывший губернатор, знающий проблемы жилищного фонда и коммунальной сферы. Тандем хороший. Я знаю, что сегодня они уже встречались и обсуждали вопросы капитального ремонта", - добавил собеседник агентства.

Также он пожелал удачи бывшему вице-премьеру Виталию Мутко, который в правительстве Дмитрия Медведева курировал вопросы жилья и городской среды. "Виталию Леонтьевичу хочу пожелать удачи. Мы с ним еще с Ленинграда хорошо знакомы. Я слышал, что ему тоже скоро поступит интересное предложение", - заключил Степашин.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Реклама на ТАСС
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство ЖК недалеко от побережья Балтийского моря
Предполагается, что объект введут в эксплуатацию в мае 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС