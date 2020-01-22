Степашин: Хуснуллин и Якушев будут "хорошим тандемом" в руководстве строительной отраслью

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Переход Марата Хуснуллина с поста вице-мэра Москвы на должность заместителя председателя правительства серьезно укрепит руководство строительной отраслью. Его работа в связке с переназначенным главой Минстроя Владимиром Якушевым будет эффективной, считает председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

"Это назначение - попадание в точку. Я прекрасно знаю Марата Хуснуллина по работе в Татарстане, когда он был министром [строительства в регионе]. Тогда я возглавлял Счетную палату и помню, сколько там было построено и как. И второе - любой москвич и гость столицы видит грандиозные стройки, за которые отвечал Хуснуллин. Он профессионал от бога, прекрасный строитель и отличный организатор. Как председатель Общественного совета при Минстрое России и набсовета Фонда ЖКХ я рад, что мы будем работать вместе и решать серьезные задачи, которые поставил президент по линии нацпроектов", - сказал Степашин в среду в беседе с корр. ТАСС.

Среди задач нового вице-премьера и руководства Минстроя Степашин назвал рост объемов ввода жилья до обозначенных в нацпроекте 120 млн кв. м в год, переселение граждан из аварийных домов, появление в стране современного жилья, внедрение энергоэффективных технологий в строительство, контроль за жилищно-коммунальными тарифами и модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры.

"Что касается Якушева, он бывший губернатор, знающий проблемы жилищного фонда и коммунальной сферы. Тандем хороший. Я знаю, что сегодня они уже встречались и обсуждали вопросы капитального ремонта", - добавил собеседник агентства.

Также он пожелал удачи бывшему вице-премьеру Виталию Мутко, который в правительстве Дмитрия Медведева курировал вопросы жилья и городской среды. "Виталию Леонтьевичу хочу пожелать удачи. Мы с ним еще с Ленинграда хорошо знакомы. Я слышал, что ему тоже скоро поступит интересное предложение", - заключил Степашин.