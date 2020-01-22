Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство ЖК недалеко от побережья Балтийского моря

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставит проектное финансирование застройщику "Твоя недвижимость" на строительство жилого комплекса недалеко от побережья Балтийского моря в Светлогорске Калининградской области, сообщила в среду пресс-служба банка.

"Банк ДОМ.РФ и специализированный застройщик "Твоя недвижимость" заключили договор проектного финансирования для строительства жилого комплекса "Серебряный ключ" в Светлогорске Калининградской области. Застройщику открыта кредитная линия в размере 137 млн рублей. Новый жилой комплекс класса "комфорт" расположен недалеко от побережья Балтийского моря по адресу: город Светлогорск, ул. Яблоневая", - говорится в сообщении.

По проекту планируется построить три пятиэтажных дома на 67 квартир общей площадью 5,9 тыс. кв. м. Строительство ЖК началось в июле 2019 года, объект будет введен в эксплуатацию в мае 2021 года.

"Мы наращиваем присутствие в регионе, на сегодняшний день с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ в Калининградской области осуществляется строительство пяти жилых комплексов, из них три строятся в Светлогорске. [Эти проекты] обеспечат современным жильем более 850 семей", - приводятся в сообщении слова вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной.

По словам генерального директора застройщика "Твоя недвижимость" Константина Кабанова, компания вместе с банком работает над возможностью дистанционно заключать ипотечные сделки и регистрировать договоры долевого участия в Росреестре. Он добавил, что покупатели квартир смогут открыть счета эскроу в офисе компании без посещения банка.

Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Он входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков. С момента перехода жилищного строительства на новую модель финансирования партнерами банка стали свыше 70 строительных компаний. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".