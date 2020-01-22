Федеральный фонд дольщиков восстановит права 1 тыс. покупателей жилья в ЖК "Новокосино-2"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Федеральный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства восстановит права более 1 тыс. пострадавших граждан, которые приобрели квартиры в доме №16 ЖК "Новокосино-2". Об этом в среду сообщает пресс-служба фонда.

"Арбитражный суд Московской области принял решение о введении конкурсного производства в отношении застройщика дома №16 ЖК "Новокосино-2" "ЭкспертСтрой". Принятое решение позволит применить механизмы Фонда защиты прав дольщиков и восстановить права более 1 тыс. граждан", - говорится в релизе.

В сообщении отмечается, что конкурсный управляющий Ирина Ларичева сформирует реестр требований "обманутых дольщиков". Одновременно фонд дольщиков проведет инструментальное обследование дома, техническую экспертизу и оценку стоимости квадратного метра.

О ЖК "Новокосино-2"

Строительство ЖК "Новокосино-2" было начало в 2011 году в городе Реутов, микрорайон № 10. По проекту планировалось возвести 17 корпусов площадью 480 тыс. кв. м. Из них 15 корпусов уже введены в эксплуатацию, корпуса №13 и №16 не были достроены из-за финансовых проблем застройщика, говорится в релизе фонда дольщиков.

В отношении генерального директора ООО "ЭкспертСтрой" было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". По решению суда застройщик должен направить 1,9 млрд рублей на строительство двух оставшихся недостроенных в жилом комплексе корпусов. Были нарушены права почти 1,7 тыс. дольщиков. В июне 2019 года не представившийся журналист задал президенту вопрос о ЖК "Новокосино-2" после "Прямой линии с Владимиром Путиным".

В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области обязал застройщика "ЭкспертСтрой" вернуть 1,9 млрд рублей, использованных не по целевому назначению. Соответствующий иск подал подмосковный Главгосстройнадзор. Тогда начальник ведомства Артур Гарибян сказал, что это первый случай в российской судебной практике, когда контролирующий орган обязал застройщика в судебном порядке возвратить денежные средства, выведенные из стройки. Для завершения корпуса №13 правительство Московской области привлекло инвестора ГК "Гранель", после чего в декабре 2019 года корпус был введен в эксплуатацию.

О фонде дольщиков

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.