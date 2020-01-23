Хуснуллин считает своей задачей кардинальные изменения в сфере строительства

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин считает своей первоочередной задачей кардинальные изменения в сфере строительства по таким направлениям, как ввод жилья, решение проблем дольщиков, аварийное жилье и капремонт, а также разработка нормативной базы. Об этом он сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Президентом поставлена задача внести кардинальные изменения в отрасль и сделать ее одним из драйверов развития страны. Ввод жилья, транспортное развитие и проблему дольщиков считаю первоочередными направлениями деятельности. Кроме того, серьезные вопросы вызывает аварийное жилье и капремонт. Будем также заниматься проработкой нормативной базы и освобождения стройки от необоснованных ограничений", - написал он.

Хуснуллин, в течение 10 лет занимавший должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, также выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за годы работы в его команде.

"Сергей Семенович всегда оказывал и оказывает особое внимание строительному комплексу. Только за прошлый год он провел почти 250 штабов по градостроительной тематике и 92 раза выехал на стройку. Для меня лично работа под руководством Сергея Семеновича стала неоценимым опытом", - написал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что 21 января президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, с 2010 года занимавшего должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.