Представители Минстроя России войдут в рабочую группу по льготной ипотеке для ДФО

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Представители Минстроя РФ и Генпрокуратуры РФ войдут в рабочую группу, созданную на площадке Минвостокразвития для решения вопросов и координации работы по льготной ипотеке под 2% для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов, сохранивший пост в новом составе кабмина, на первом совещании группы в Москве.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"В этот общий штаб со следующего месяца будут входить представители Генпрокуратуры, Министерства строительства РФ. Они будут давать поручения, где-то вам помогать", - сказал Козлов.

Как пояснил министр, они должны помочь в решении таких проблем как нехватка жилья и возможное завышение цен на квартиры. При этом, по мнению Козлова, для взаимодействия с федеральными ведомствами на уровне региона важно также закрепить чиновника достаточно высокого уровня, чтобы он мог координировать работу.

В среду, выступая в Совете Федерации, Козлов сообщил, что на базе Минвостокразвития создана рабочая группа, которая будет координировать и контролировать работу по льготной ипотеке под 2% для дальневосточников. В частности, она должна помочь регионам наладить работу с банками и строительными компаниями.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.